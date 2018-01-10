Представители российского офиса компании Jeep анонсировали несколько новинок, которые ожидают россиян в этом году. Так, компания Jeep рассказала о новинках для России в 2018 году, включая и новинки от Chrysler.

В этом году на российский рынок выйдет минивэн Chrysler Pacifica, который станет доступен для покупки уже в январе. Подробно о ценах новинки стало известно в прошлом году.

От компании Jeep стоит ожидать обновленную версию Jeep Grand Cherokee 2018, включая внедорожную версию Trailhawk, которая станет доступна для покупки в апреле.

Еще в следующем месяце до российских дилеров доберется и новое поколение Compass, стоимость которого также уже была названа.

Модельный ряд марки Jeep в России пополнится и новым Wrangler, а в конце весны появится и обновленная версия Cherokee.