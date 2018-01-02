Как известно, презентация нового поколения Jeep Wrangler состоялась в ноябре в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Между тем в российском офисе компании анонсировали продажи внедорожника. Так, новый Jeep Wrangler поступит в продажу в России весной 2018 года.

Уже в апреле этого года компания начнет прием заказов на автомобиль, о чем стало известно журналистам агентства Автостат.

Рублевые цены, а также комплектации модели будут озвучены ближе к старту продаж. Напомним, что на рынке других стран внедорожник нового поколения будет предложен с бензиновыми моторами. Первый двигатель 2,0-литровый трубированный, а второй – 3,6-литровый V6 Pentastar.

Среди трансмиссии будет шестискоростная механика или восьмискоростной автомат. Позже модель будет доступна с дизельным агрегатом и гибридной силовой установкой.

На американском рынке Jeep Wrangler оценили в 26 995 долларов минимум или 1,6 миллиона рублей.