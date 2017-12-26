Dongfeng рассказал о четырёх новинках для России в 2018 году

В последние дни 2017 года автопроизводители анонсируют новинки, которые ожидают россиян в следующем году. Так, в общении с журналистами Автостат представители компании Dongfeng рассказали о четырёх новинках для России в 2018 году.

Так, одной из новинок, которые пополнят модельный ряд марки в следующем году станет семиместный кроссовер DFM 580.

Официальная презентация модели проходила в Шанхае на автомобильном шоу, которое проходило в начале года.

После обновления у кроссовера изменилась внешность, появились светодиодные задние фонари, модернизированная выхлопная система, а также новая мультимедийная система с девятидюймовым экраном.

DFM 580 в Китае доступен в пяти- и семиместном исполнениях с моторной гаммой, представленной 1,5-литровым турбомотором с отдачей 150 лошадиных сил, а также 1,8-литровым 132-сильным двигателем.

В качестве трансмиссии предлагается вариатор или пятискоростная механика. Турбированный мотор работает с шестискоростной механикой. Система полного привода не предусмотрена.

Еще одной новинкой станет компактный кроссовер DFM AX4, который также был показан на автосалоне в Шанхае.

Построен автомобиль на базе DF1, но получил полностью обновленный дизайн. В списке оснащенности есть большое количество опций и систем безопасности.

Также россиянам китайская марка предложит седан DFM А30 и кросс-хэтч DFM АХ3. Напомним, что сейчас модельный ряд марки представлен моделями DFM H30 Cross и DFM AX7.

О планах по выводу своих новинок на российский рынок ранее сообщили в компании Lifan. Также о новинках для России в 2018 году рассказала и марка Kia.