В Kia рассказали о трех новинках для России в 2018 году

Российский офис компании Kia анонсировал новинки для российского рынка, которые появятся в следующем году. Так, в 2018 году россиян ожидает несколько новинок, некоторые из которых будут показаны и на Московском автосалоне в августе.

Так, одной из новых моделей, которая появится в России станет Kia Stinger. Эта модель названа самой быстрой. Для россиян предложат её в трех комплектациях, а моторная гамма будет представлена двумя моторами.

Для начальной комплектации будет предложен бензиновый двигатель, мощность которого будет снижена до 247 л.с. Это будет сделано специально, чтобы можно было сэкономить на транспортном налоге.

Также Kia Stinger будет доступен в топовом исполнении с битурбированным 3,3-литровым мотором мощностью 370 л.с.

Второй новинкой станет обновленная версия кроссовера Sorento Prime, которую также покажут на автошоу в Москве.

Этот автомобиль был анонсирован несколькими днями ранее и об этом портал ТвоёАвто уже писал. Третьей новинкой станет новая версия хэтчбека Picanto, получившая приставку к названию X-Line. Ранее о появлении новинки в России также сообщалось.