Эксперты рассказали, как изменится авторынок из-за роста утильсбора

После новости о намерении в России установить пошаговую индексацию утильсбора на авто до 2023 года ожидаемо стали высказывать свое мнение автомобильные эксперты.

Цены на машины сильно вырастут осенью из-за повышения утилизационного сбора. Эксперты прогнозируют рост на 70-85%.

Например, сейчас импортеры должны отдать государству от 300 600 рублей за автомобиль с двигателем объемом 1-2 л, но через 2,5 месяца утильсбор составит уже 556 000 рублей!

Ставка утилизационного сбора будет индексироваться на 10-20% в год до 2030 года. Покупка машины станет значительно дороже, особенно через 5-6 лет, когда за аналогичную машину придется заплатить больше миллиона рублей.

Повышение ставок не затронет граждан, которые ввозят автомобиль для личного пользования и платят по льготному тарифу. Однако обычные потребители столкнутся с трудностями при покупке автомобиля, особенно с высокими кредитными ставками. АвтоВАЗ и отечественные производители получат преимущество, так как китайские автомобили подорожают.

Повышение ставок коснется только автомобилей, производимых в России и Белоруссии. Цены на новые и бу автомобили вырастут, и рынок сбыта может сократиться.

Источник: kp.ru.