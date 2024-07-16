В правительстве намерены установить пошаговую индексацию утильсбора на авто

Правительство Российской Федерации планирует внести изменения в систему утилизационного сбора на автомобили, автобусы и спецтехнику, устанавливая пошаговую ежегодную индексацию этого сбора до 2030 года.

Согласно информации, опубликованной РБК со ссылкой на источники, эта индексация будет применяться к технике, производимой на территориях России и Белоруссии.

Однако, поясняется, что принятие данных мер не повлияет на стоимость автомобилей благодаря государственной поддержке.

Предварительно автоэксперт Игорь Моржаретто выразил мнение о возможном повышении цен на китайские автомобили в России в случае многократного увеличения утилизационного сбора.

Он отметил, что такое решение может оказать отрицательное воздействие не только на китайские автомобили, но и на весь автомобильный рынок.