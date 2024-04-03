В России в 1 квартале года выросло число сервисов для LCV

По последнему обновленному отчету маркетингового агентства НАПИ, количество сервисных центров LCV (легких коммерческих автомобилей) в России значительно выросло за первый квартал 2024 года.

Согласно отчету, в сравнении с первым кварталом 2022 года, когда многие бренды покинули российский рынок, количество авторизованных точек продаж сократилось на 417 единиц.

Однако, в то же время, количество авторизованных сервисных центров значительно увеличилось на 113 единиц за счет присутствия китайских брендов.

Этот рост количества сервисных центров LCV отражает увеличивающуюся популярность китайских брендов на рынке легких коммерческих автомобилей в России. Они предоставляют широкий спектр услуг по обслуживанию и ремонту, что привлекает владельцев таких автомобилей.