В России заметно выросло число дилеров легковых автомобилей

Отчет маркетингового агентства НАПИ показывает, что количество авторизованных точек продаж легковых автомобилей в России выросло в первом квартале 2024 года по сравнению с 2022 годом.

Этот рост был обусловлен массированным выходом китайских автопроизводителей на российский рынок после массового ухода других брендов.

Лидерами по росту количества точек продаж стали OMODA, JAECOO, JETOUR и KAIYI, которые в первом квартале 2022 года не были представлены на российском рынке. OMODA заняла первое место с 164 точками продаж, за ней следуют JAECOO с 153 точками продаж, JETOUR с 150 точками продаж и KAIYI с 106 точками продаж.

Количество авторизованных сервисных центров также выросло на 347 единиц в первом квартале 2024 года, преимущественно благодаря китайским брендам. Это свидетельствует о повышенной активности и расширении сервисной инфраструктуры этих брендов на российском рынке.