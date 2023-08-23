В России на аавтозаводе Volkswagen запустят производство автомобилей Chery

На калужском заводе Volkswagen будет осуществляться сборка кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max. Ранее завод выпускал автомобили Volkswagen и Skoda, но с прошлого года простаивал. В рамках сотрудничества с китайским партнером Chery, завод возобновит свою работу.

Согласно информации инсайдеров, первая партия кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max будет собрана в конце осени, и в нее войдут 120 машин.

Обновленная версия Tiggo 7 Pro уже пользуется популярностью в России, поэтому локализация производства этой модели вполне логична. Стоимость Chery Tiggo 7 Pro Max начинается от 2 869 900 рублей.