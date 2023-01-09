Новый кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max поступил в продажу в России

Новинка представлена в стране в двух комплектациях по цене от 2 369 900 рублей.

Уже в этом исполнении Chery Tiggo 7 PRO Max получил следующие опции: кожаная отделка сидений, 18-дюймовые алюминиевые литые диски, полностью светодиодную оптику, зеркала с электроприводом складывания и повторителями поворотов, панорамную крышу, задние и передние датчики парковки, камеру заднего вида c системой динамической разметки и визуализацией шасси, антиблокировочную тормозную систему (ABS), систему стабилизации курсовой устойчивости (ESС), шесть подушек безопасности, датчики света и дождя, круиз-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, бесконтактное открытие двери багажника, систему дистанционного запуска двигателя и прогрева салона, систему мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS), полноразмерное запасное колесо, полный «зимний» пакет, электрорегулировки положения передних сидений и поясничного упора водительского, атмосферную многоцветную подсветку интерьера, двухзонный климат-контроль, aудио-систему c шестью музыкальными динамиками, беспроводную зарядку для смартфона, три USB-разъема и многое другое.

Комплектация ULTIMATE дополнительно оснащена системами помощи водителю и ее стоимость составляет 2 519 900 рублей.