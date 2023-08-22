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«АвтоВАЗ» в 2024 году наладит производство новых моделей Lada Iskra и Aura

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Российский автогигант продолжает работать в направлении расширения модельного ряда, включая запуск производства на новом заводе. К 2025 году компания намерена выпустить сразу несколько важных новинок, большинство из которых встанут на конвейер в следующем году.

О том, что автопроизводитель запустит электрокар LADA e-Largus, уже сообщалось ранее. Именно эта модель станет одной из первых важных новинок.

Производство электромобиля должны запустить в 2024 году, причем заявлено, что именно этот автомобиль окажется самым высоколокализованным электрокаром в стране.

Сейчас новинка проходит испытания, а также известно, что будут представлены пассажирский универсал и коммерческий фургон. Электрическая установка получит мощность 150 л.с. Второй и третьей новинками окажутся недорогие LADA Iskra и седан бизнес-класса LADA Aura.

При этом по поводу последнего в компании говорят, что его запуск будет возможен только при наличии стабильного подтвержденного спроса. Через год АвтоВАЗ начнет выпускать еще три новинки, среди которых городской кроссовер класса «B+» на базе LADA Vesta, а также CNG-версии LADA Vesta и LADA Largus.

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