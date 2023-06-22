Автоваз поделился подробностями о новой модели Lada Iskra

LADA Iskra не станет приемником «Гранты», но со временем последнюю снимут с производства и Iskra станет самой доступной.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал про новую модель LADA. Ее решили назвать Iskra, и уже в конце следующего года она поступит в производство, а в начале 2025 года ее можно будет купить.

LADA Iskra будет выпускаться семейством, в котором будет седан, универсал и кросс-версия. «Искра» будет крупнее «Гранты», но меньше «Весты». Она будет предлагаться не только с 1,6-литровыми моторами, но также и 1,8-литровым, который на «Гранту» никогда не ставили.

По поводу трансмиссий пока официальной информации нет. Предположительно, базовая версия будет предлагаться с пятиступенчатой механикой, ожидается появление автоматической коробки, причем возможно это будет вариатор.

LADA Iskra будет выпускаться параллельно с «Грантой», последнюю на конвейерной линии планируют оставить до 2027 года.

Как пишет «За рулем», LADA Iskra изначально разрабатывали на платформе CMF-B, но после ухода французского концерна, «АвтоВАЗу» пришлось заниматься замещением компонентов, поэтому пока никто не знает, какой будет новая модель от российского автогиганта, но точно известно, что это будет современный автомобиль, способный конкурировать с зарубежными аналогами.