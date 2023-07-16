Аналитики агентства «Автостат» посчитали, сколько внедорожников Tank 500 купили россияне с момента старта их продаж.
В продаже Tank 500 появились в апреле этого года и по состоянию на конец июля объемы продаж превысили 800 экземпляров.
В России продано 816 внедорожников Tank 500 за 3 месяца 2023 года.
Автомобили оснащены полным приводом и приводятся в движение трехлитровым бензиновым двигателем мощностью 199 л.с., пару которому составляет девятискоростной автомат.
Чаще всего внедорожники продавались в Центральном ФО, на который пришлось 46% от общих продаж.