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В России продано 816 внедорожников Tank 500 за 3 месяца 2023 года

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Аналитики агентства «Автостат» посчитали, сколько внедорожников Tank 500 купили россияне с момента старта их продаж.

В продаже Tank 500 появились в апреле этого года и по состоянию на конец июля объемы продаж превысили 800 экземпляров.

В России продано 816 внедорожников Tank 500 за 3 месяца 2023 года.

Автомобили оснащены полным приводом и приводятся в движение трехлитровым бензиновым двигателем мощностью 199 л.с., пару которому составляет девятискоростной автомат.

Чаще всего внедорожники продавались в Центральном ФО, на который пришлось 46% от общих продаж.

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