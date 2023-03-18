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В апреле в России начнутся продажи внедорожника Tank 500 стоимостью 5 миллионов рублей

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Внедорожник Tank 500 официально начнут продавать в апреле 2023 года.
Такую информацию озвучило представительство бренда, также они назвали стоимость рамного внедорожника.

Модель на российском рынке будет доступна в двух версиях — Adventure и Premium по цене 5 099 000 рублей и 5 699 000 рублей соответственно.

Под капотом Tank 500 будет устанавливаться V-образный шестицилиндровый ДВС объемом три литра. Отдача силового агрегата составляет 299 л.с. и 500 Нм крутящего момента.

В паре с мотором будет доступна только автоматическая девятиступенчатая коробка передач. Привод у внедорожника полный, основной крутящий момент будет передаваться на заднюю ось, передняя будет подключатся при необходимости.

Внедорожник также получил несколько ездовых режимов, в частности, для водителя будут доступны пресеты для асфальта и бездорожья.

Также предусмотрен настраиваемый режим, в котором можно будет отключить все электронные ассистенты за исключением ABS. Также в Tank 500 есть блокировка обоих межколесных дифференциалов.

Сейчас на рынке продается Tank 300, а это младшая модель, которая стоит от 3 699 000 рублей. Она тоже рамная с системой полного привода, но у нее под капотом установлен 2,0-литровый турбомотор мощностью 220 л.с.

Tank Tank 500
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