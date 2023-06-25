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Автосайт «За рулем» перечислил три бюджетных японских и корейских автомашин в РФ

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На российский рынок по программе параллельного импорта стараются ввозить автомобили стоимостью более 3 млн рублей, так как ввозить бюджетные модели просто не выгодно.

При этом в продаже представлены автомашины, которые можно купить по адекватной цене, причем это будет японская или корейская модель.

Автосайт «За рулем» представил список бюджетных японских и корейских автомашин, которые доступны для покупки в РФ.

В этом рейтинге оказался кроссовер Hyundai Bayon, который имеет 1,4-литровый 100-сильный двигатель, семискоростной робот и неплохой список оборудования. Эту машину методом крупноузловой сборки выпускают в Казахстане.

Еще эксперты выделили седан Suzuki Ciaz, который предлагается по цене до 2 млн рублей, а также компактвэн Toyota Avanza. Последний по сути является упрощенным вариантом автомобиля Daihatsu Xenia и предлагается в России за 2,35 млн рублей.

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