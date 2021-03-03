Hyundai представил новейший кроссовер Hyundai Bayon для Европы

Hyundai представила новый кроссовер для Европы, который будет считаться самым маленьким «паркетником» компании на европейском рынке.

Официально в модельном ряду Hyundai самым компактным кроссовером считается Venue. Его длина всего 3995 мм, и эта модель в первую очередь разрабатывалась для индийского рынка, тогда как на европейском рынке ее не предлагают.

Для ЕС разработали Hyundai Bayon названный в честь города Байонна (Франция).

В основе Bayon лежит новое поколение Hyundai i20. У кроссовера колёсная база как у хэтчбека, но общие габариты больше, а также более просторный салон.



Длина нового кроссовера составляет 4180 мм, ширина — 1775 мм, а высота — 1490 мм. Колесная база – 2580 мм.

Минимальный дорожный просвет Bayon составляет 165 мм, если установлены 15-дюймовые колесные диски, а с 18-дюймовыми клиренс увеличится до 183 мм.

В салоне Hyundai Bayon установили 8 или 10-дюймовый экран мультимедийной системы (диагональ зависит от комплектации). В качестве опции для «паркетника» предусмотрена аудиосистема Bose, состоящая из восьми динамиков.



В корейском автомобиле может быть установлен адаптивный круиз-контроль, контроль слепых зон и удержания в полосе движения.

Прибрести Bayon можно будет с 84-сильным 1,2-литровым ДВС, а также литровым турбомотором мощностью 100 л.с. Опционально турбированный агрегат предложат с 48-вольтовой гибридной системой.

Также будет предлагаться 120-сильная гибридная силовая установка основанная на 1.0-литровом бензиновом двигателе.

Для атмосферного мотора будет доступна только пятиступенчатая механика, тогда как турбированный и гибридный агрегат может оснащаться шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом».



Автопроизводитель отметил, что с гибридной силовой установкой работает не простая механика, а iMT, у нее педали сцепления работают по проводам и электроника сама решает когда, следует размыкать сцепление.

Hyundai Bayon будут производить на заводе в Турции, а на этом же предприятии выпускают и хэтчбек i20. Продажи нового кроссовера запланированы к лету.