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Глава АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил о запасах автомобилей у дилеров

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Российский автогигант прикладывает немало усилий, чтобы обеспечить дилеров автомобилями.

В целом дефицита машин Лада уже не наблюдается, а у каждого из дилеров находится примерно по 100 автомобилей в наличии. О запасах автомобилей у дилеров в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил президент Максим Соколов.

Он сообщил, что дилерская сеть марки насчитывает более 300 дилерских центров, а запасы машин в целом насчитывают порядка 32-33 тыс. ед., то его около 100 ед. на каждого дилера в целом.

Также по словам президента компании дефицита авто и комплектующих сейчас не наблюдается.

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