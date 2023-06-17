Главная » Новости

АВТОВАЗ запустил производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге

Просмотров 143 Опубликовано Обновлено

В Петербурге на бывшем заводе Nissan, который теперь официально называется «Лада Санкт-Петербург», запустили производство Lada X-Cross 5.
Публично эта модель была представлена в Петербурге на ежегодном международном экономическом форуме (ПМЭФ).

На церемонии запуска конвейерной линии присутствовали глава Минпромторга Денис Мантуров, президент АвтоВАЗа Максим Соколов и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Производство Lada X-Cross 5 осуществляется крупноузловым методом, когда на предприятие поступает собранный кузов, мотор в сборе с трансмиссией, готовая для установки подвеска с тормозными механизмами и подрамником, а также готовая к установке выхлопная система.

Продажи Lada X-Cross 5 начнутся в третьем квартале 2023 года, до конца года планируется выпустить до 10 тыс. кроссоверов.

АВТОВАЗ запустил производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге

lada Lada X-Cross 5
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ТВОЕ-АВТО