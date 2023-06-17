АВТОВАЗ запустил производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге

В Петербурге на бывшем заводе Nissan, который теперь официально называется «Лада Санкт-Петербург», запустили производство Lada X-Cross 5.

Публично эта модель была представлена в Петербурге на ежегодном международном экономическом форуме (ПМЭФ).

На церемонии запуска конвейерной линии присутствовали глава Минпромторга Денис Мантуров, президент АвтоВАЗа Максим Соколов и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Производство Lada X-Cross 5 осуществляется крупноузловым методом, когда на предприятие поступает собранный кузов, мотор в сборе с трансмиссией, готовая для установки подвеска с тормозными механизмами и подрамником, а также готовая к установке выхлопная система.

Продажи Lada X-Cross 5 начнутся в третьем квартале 2023 года, до конца года планируется выпустить до 10 тыс. кроссоверов.