LADA Aura обойдется покупателям в России в 2,5 млн рублей

Созданная на базе Весты LADA Aura отличается удлиненным кузовом.

Прототип автомобиля уже показали, при этом официально о стоимости новинки пока не заявляли.

О предварительной стоимости LADA Aura рассказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

В беседе с журналистами президент компании сообщил, что о стоимости представительской Лады пока говорить рано, но предварительно ее цена может составить около 2,5 млн рублей.

Напомним, что от обычного седана LADA Aura отличается удлиненным на 25 см салоном, который отделан натуральной кожей российского производства.

В движение такой автомобиль будет приводится 1,8-литровым 122-сильным двигателем с автоматической трансмиссией.