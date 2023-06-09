АВТОВАЗ предложил использовать в такси длиннобазную Lada Vesta Aura

Для модели Lada Vesta создали удлиненную версию, которая получила приставку к названию Aura.

Новинка отличается удлиненной на 250 мм колесной базой в отличие от обычного седана. Серийное производство планируется наладить в 2025 году.

Как рассказал директор компании Максим Соколов, комфортный Lada Vesta Aura смело можно использовать в качестве машины такси, которая подойдет для тарифов комфорт и комфорт+.

Также глава АВТОВАЗа добавил, что автомобилями активно интересуются автопарки, включая «Яндекс».

Со всеми компаниями ведутся переговоры, причем им необходимы машины с автоматом, тем не менее заказываются авто на механике.

Что касается автоматических КП для Лад, то они должны появится в следующем году.