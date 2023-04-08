Егор Васильев сообщил, что в заправке автомашины до полного бака нет ничего страшного

Регулярно эксперты напоминают автомобилистам, что не стоит заправлять автомобиль до полного бака.

В частности, говорится о переполненном баке и специалисты объясняют, что может произойти, если бак переполнен. При этом эксперт Егор Васильев считает, что ничего страшного в заправке автомобиля до полного бака нет.

В беседе с агентством «Прайм» автоэкспорт говорит, что мнение о течи бензина через вентиляцию бака не совсем верно и подобная ситуация может возникать крайне редко, а именно если машина припаркована на большом уклоне.

«Хотя конструктивно вентиляция проектируется таким образом, чтобы даже при перевороте автомобиля минимизировать риск вытекания топлива», — отметил эксперт.

Он также говорит, что залить под горлышко бензин в современных автомобилях не получится, так как в таком случае сработает автоматика.

«Так что заправляться до полного бака можно без особых опасений, особенно если вы путешествуете на большие расстояния и не уверены в том, что по маршруту следования будут располагаться АЗС в достаточном количестве. Тем более что, как показывает практика, в таком состоянии бак остается крайне недолго», — заключил он.