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Михаил Колодочкин сообщил, чем конкретно опасен полный бак топлива в автомашине

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Многие уверены, что переполненная канистра или бак могут взорваться при определенных условиях, но это не совсем так.

Автоэксперт Михаил Колодочкин объяснил, чем опасен полный бак топлива в автомашине. По его словам, опасность взрыва в таком случае это миф, и делать так не стоит по другим причинам.

Эксперт уточнил, что заправить бак под завязку в современном автомобиле не получится, так как у заправочного пистолета будет срабатывать отсечка.

Однако, даже если удастся заполнить бак до заливной горловины и машина после этого проедет определенное расстояние, то проблем не возникнет.

Другое дело, если после заправки машина будет находится на солнцепеке, вот в этом случае есть вероятность протечки топлива наружу, так как бензин расширяется.

Колодочкин подвел итог – полный бак не страшен, но способен на мелкие пакости.

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