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Семь моделей авто выведет на российский рынок китайская марка BAIC

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В планах китайской компании BAIC предложить россиянам модельный ряд, который будет представлен семью автомобилями.

Уже известно, что на заводе «Автотор» начали собирать две модели, а именно компактный кроссовер X35 и седан U5 Plus. Их производство уже стартовало и скоро планируется начать их продажи.

Но как оказалось, это не единственные автомобили для российского рынка, недавно был анонсирован выход внедорожника BJ40 Plus.

В дальнейшем автопроизводитель намерен вывести на российский рынок кроссовер BAIC X55, который по габаритам чуть крупнее Toyota RAV4. Также в стране планируют начать продажи кроссовера Beijing X7, а он уже предлагается в Казахстане.

Еще одной новинкой может стать внедорожник BAIC BJ60. Что касается седьмой новинки, то пока о ней информации нет.

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