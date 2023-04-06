На заводе «Автотор» стартовало производство китайских автомобилей BAIC

На калининградском предприятии состоялась торжественная церемония, посвященная запуску производства автомобилей марки BAIC.

Как рассказали на мероприятии, производство машин организовали в короткие сроки, и в дальнейшем планируется наращивать локализацию.

Например, к середине следующего года планируется освоить сварку и сборку кузовов, а также на заводе хотят выйти на рынок электромобилей.

На предприятии будет организован выпуск компактного кроссовера BAIC X35 и седана BAIC U5 plus с обычным ДВС.