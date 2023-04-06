Главная » Новости

На заводе «Автотор» стартовало производство китайских автомобилей BAIC

Просмотров 7 Опубликовано Обновлено

На калининградском предприятии состоялась торжественная церемония, посвященная запуску производства автомобилей марки BAIC.

Как рассказали на мероприятии, производство машин организовали в короткие сроки, и в дальнейшем планируется наращивать локализацию.

Например, к середине следующего года планируется освоить сварку и сборку кузовов, а также на заводе хотят выйти на рынок электромобилей.

На предприятии будет организован выпуск компактного кроссовера BAIC X35 и седана BAIC U5 plus с обычным ДВС.

На заводе «Автотор» стартовало производство китайских автомобилей BAIC На заводе «Автотор» стартовало производство китайских автомобилей BAIC

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ТВОЕ-АВТО