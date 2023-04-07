Завод Volkswagen в Калуге может выпустить 1 тыс. машин EXEED в 2023 году

Предприятие Volkswagen в Калуге скоро снова начнет работать.

Кто станет владельцем завода, станет известно уже в ближайшее время.

Пока же инсайдерский паблик «Русский автомобиль» в телеграме сообщил, что в этом году на производственной площадке будет выпущена тысяча автомобилей марки EXEED.

Это будут машины, собранные крупноузловым способом. Таким образом, можно предположить, что владельцем завода станет «Авилон» или Chery. Какие именно модели планируют собирать на заводе, пока неизвестно.

Модельный ряд марки в России представлен кроссоверами LX, TXL и VX.