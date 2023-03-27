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Exeed может представить в России кроссовер Exeed RX летом 2023 года

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Новым кроссовером является модель Yaoguang, которая дебютировала ранее в качестве концепта под названием AtlantiX.

В России автомобиль будут продавать под названием Exeed RX, а выход на рынок запланирован на лето.

Уже известно, что в нашей стране модель будет доступна с бензиновым двигателем объемом два литра и мощностью 249 л.с. В паре с мотором будет работать 7-скоростной робот и полноприводная система.

В списке оснащенности будут значится 20-дюймовые колесные диски, отделка салона кожей, сидения с вентиляцией и массажем, система кругового обзора, аудиосистема с 14 динамиками и многое другое.

В Китае этот кроссовер продается за 1,7 млн рублей в эквиваленте, а вот в России, как ожидается, его цена превысит 3,0 миллиона рублей.

Exeed Exeed RX
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