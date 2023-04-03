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В РФ начались продажи кроссоверов Huawei Aito M5 по цене от 4,4 млн рублей

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На российском авторынке стал доступен для покупки гибридный кроссовер марки Huawei.

Новинкой для России стал кроссовер Huawei Aito M5, который предлагают привезти под заказ по цене от 4,3 миллиона рублей. Привозить их будут с Дальнего Востока.

В базовой версии этот кроссовер оснащен установкой на базе 1,5-литрового бензинового турбомотора и двумя электродвигателями. Мощность составляет 428 л.с. при 720 Нм крутящего момента.

Емкость аккумулятора составляет 40 кВт*ч, максимальная скорость – 210 км/ч, а разгон до сотни 4,8 секунды. Заявленный запас хода составляет 1 100 км в смешанном режиме.

Более мощная версия имеет мощность 495 л.с. при 675 Нм, разгон 4,4 секунды, а также увеличенной емкости аккумулятор.

Список оснащенности достаточно богатый, и в нем есть панорамная крыша, цифровая панель приборов, камеры кругового обзора и многое другое.

Huawei Huawei Aito M5
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