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UssurMedia: Водителям РФ сообщили, что им обязательно надо сделать до 31 марта 2023 года

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В период смены сезона автомобилистам стоит принять меры для обеспечения безопасности на дорогах.

Как пишет издание Ussurmedia, до 31 марта российским водителям нужно проверить техническое состояние машины, а также оплатить транспортный налог и страховку ОСАГО.

К тому же автомобилистам рекомендуют обратить внимание на меняющиеся погодные условия, с которым машина должна справится.

При этом менять шины на летние еще рано в связи с тем, что на дорогах еще может быть наледь и слякоть из-за таяния снега. Также водителям советуют проверить важные системы авто, а также тормоза, аккумулятор, фары и не забывать проходить ТО.

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