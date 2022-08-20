Если по какой-то причине ключ остался в машине, а дверь закрылась, то вероятнее всего без посторонней помощи не обойтись, ведь без наличия соответствующего инструмента и инвентаря без повреждений реализовать такие процедуры проблематично.

Автоэксперт Баканов озвучил водителям 4 способа открыть автомашину с ключем внутри. О способах специалист рассказал журналистам «Газеты.Ru», отметив, что «тема с открытием автомобиля, в салоне которого остались ключи, всегда актуальна».

Также он заметил, что в целом способов открыть машину с ключом внутри не так уж и много. Так, например, можно попытаться отогнуть резиновый уплотнитель и с помощью линейки или другого подходящего предмета приподнять тягу замка.

Если автомобиль старый, то можно попробовать опустить боковое стекло, и это второй способ. Третьим советом становится попытка отогнуть рамку двери с помощью отвертки, монтировки или монтажной подушки для установки окон. И вот в таком случае без повреждений явно не обойдется.

Ну и самый простой способ – просто разбить стекло. Впрочем, можно обойтись и без попытки самостоятельно вскрыть машину, а просто вызвать специалистов.