В РФ начались продажи кроссовера OMODA C5 с новым двигателем и полным приводом

Бренд Omoda предложил россиянам новую комплектацию своего кроссовера С5.

Эта модель теперь доступна для покупки с новым двигателем и полноприводной системой. OMODA C5 получил 1,6-литровый турбированный мотор F4J16 от Chery Tiggo 8 Pro, пару которому составляет 7-скоростная роботизированная коробка передач и система привода на все колеса.

Отдача силового агрегата составляет 150 лошадиных сил. Заявлено, что расход топлива составляет 7,4 литра на 100 км пути в смешанном цикле.

Стоимость новой версии в зависимости от оснащенности варьируется от 2 559 900 до 2 699 900 рублей.