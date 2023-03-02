Главная » Новости

В РФ начались продажи кроссовера OMODA C5 с новым двигателем и полным приводом

Просмотров 14 Опубликовано Обновлено

Бренд Omoda предложил россиянам новую комплектацию своего кроссовера С5.

Эта модель теперь доступна для покупки с новым двигателем и полноприводной системой. OMODA C5 получил 1,6-литровый турбированный мотор F4J16 от Chery Tiggo 8 Pro, пару которому составляет 7-скоростная роботизированная коробка передач и система привода на все колеса.

Отдача силового агрегата составляет 150 лошадиных сил. Заявлено, что расход топлива составляет 7,4 литра на 100 км пути в смешанном цикле.

Стоимость новой версии в зависимости от оснащенности варьируется от 2 559 900 до 2 699 900 рублей.

Кроссовер OMODA C5 вошел в топ-10 самых продаваемых автомобилей в РФ в январе 2023 года

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ТВОЕ-АВТО