Кроссовер OMODA C5 вошел в топ-10 самых продаваемых автомобилей в РФ в январе 2023 года

OMODA С5 на российском рынке пользуется спросом, на это указывают данные продаж модели, которая в РФ появилась в октябре 2022 года.

Кроссовер по итогам продаж в январе попал в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей. За прошлый месяц модель разошлась тиражом 1187 ед, пишет аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Сейчас OMODA C5 предлагается с бензиновыми 1,5-литровым мотором мощностью 147 л.с, который работает в паре вариатором. Базовая комплектация китайского кроссовера оценивается от 2,5 млн рублей. Ранее сообщалось, что в первом квартале появится полноприводная версия OMODA C5.

Также китайский производитель привезет новый кроссовер и седан, причем уже известно что «четырехдверкой» будет Chery Arrizo 6 PRO, но продавать ее будут под брендом OMODA.