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Продажи автомобилей бренда EXEED в РФ выросли в 4 раза в январе 2023 года

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Аналитики рассказали, сколько было продано автомобилей марки EXEED на российском рынке за прошлый месяц.

Как сообщили в агентстве «Автостат», в январе дилеры бренда реализовали 1 807 машин EXEED, что в 4,1 раза больше, чем годом ранее.

Чаще всего россияне покупали кроссовер TXL. Его продажи составили 763 единицы.

На втором месте по популярности оказался кроссовер LX – 601 ед., а третий результат показал внедорожник VX – 443 шт.

Компания EXEED в 2023 году может представить для России новый кроссовер EXEED AtlantiX

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