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Компания EXEED в 2023 году может представить для России новый кроссовер EXEED AtlantiX

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Exeed на российский рынок привезет новый кроссовер, об этом сообщили в российском офисе бренда.
Как удалось узнать журналистам Autonews, до российского рынка доберется «абсолютно новая модель, по которой сейчас завершаются маркетинговые исследования».

К компании не стали уточнять, о каком кроссовере идет речь. Предположительно, им станет купеобразный Yaoguang /AtlantiX представленный в конце прошлого года.

Эта модель получила скрытые ручки, панорамную крышу и большой экран мультимедийной системы.

По своим размерам Yaoguang /AtlantiX похож на Lexus RX. В движение китайская модель приводится турбированным 261-сильным агрегатом с крутящим моментом 400 Нм.

Exeed Yaoguang в Китае предлагается по цене от 170 тыс. юаней, что в пересчете составляет 1,7 млн рублей, но сколько кроссовер будет стоить у нас, пока неизвестно.

Exeed Exeed Yaoguang
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