По крайней мере АвтоВАЗ не отрицает возможности появления 16-клапанного двигателя в LADA Granta, но случится это только после полноценного запуска Lada Vesta NG.

Пока этот проект не будет запущен, о расширении моторной гаммы для Гранты речи не идет, так как приоритетом является выпуск этих моторов для Весты.

При этом, по предварительным оценкам, LADA Granta может получить 16-клапанный двигатель уже этим летом. На предприятии по выпуску этих моторов планируют уже в мае выйти на объем производства 20 тыс. агрегатов.