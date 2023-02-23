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LADA Granta может получить 16-клапанный двигатель уже этим летом

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По крайней мере АвтоВАЗ не отрицает возможности появления 16-клапанного двигателя в LADA Granta, но случится это только после полноценного запуска Lada Vesta NG.

Пока этот проект не будет запущен, о расширении моторной гаммы для Гранты речи не идет, так как приоритетом является выпуск этих моторов для Весты.

При этом, по предварительным оценкам, LADA Granta может получить 16-клапанный двигатель уже этим летом. На предприятии по выпуску этих моторов планируют уже в мае выйти на объем производства 20 тыс. агрегатов.

Продажи автомобилей LADA Granta и LADA NIVA выросли в два раза за январь

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