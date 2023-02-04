Продажи автомобилей LADA Granta и LADA NIVA выросли в два раза за январь

Российский автопроизводитель отчитался о продажах новых автомобилей за прошлый месяц.

В компании сообщили, что в январе самый значительный рост продаж показали модели LADA Granta и LADA NIVA, которые продавались в два раза больше.

По итогам января 2023 года официальными дилерами LADA в РФ было реализовано 17 468 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда.

Наибольшим спросом пользовалась LADA Granta. В январе было продано 11 905 автомобилей модели, что на 115,4% выше. Значительный рост продаж показало и семейство LADA NIVA.

В первом месяце этого года внедорожники NIVA Legend и NIVA Travel разошлись тиражом 4950 единиц, что на 94% выше января прошлого года.

В частности, официальные дилеры LADA реализовали 2886 NIVA Travel (плюс 123,7% к январю 2022 года) и 2064 NIVA Legend (плюс 63,2% к январю 2022 года).