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Автоконцерн АвтоВАЗ может выпустить 100 тысяч автомашин Lada Vesta NG в 2023 году

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Такой объем производства запланирован на этот год и если компании удастся реализовать планы, то на Весту может прийтись четверть выпущенных в стране машин.

АвтоВАЗ не отказался от планов по выпуску нового поколения Lada Vesta и уже скоро будет организовано полноценное серийное производство автомобилей. Тестовая сборка уже стартовала.

Как выяснили инсайдеры, автопроизводитель в этом году планирует выпустить 100 тыс. автомобилей Lada Vesta NG, при этом общий объем производства должен составить 401,6 тыс. машин в 2023 году.

Серийное производство планируется начать 3 марта.

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