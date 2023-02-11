Автоконцерн АВТОВАЗ начал предсерийный выпуск LADA Vesta NG на заводе в Тольятти

На предприятии в пятницу провели мероприятие, посвященное предсерийному производству LADA Vesta NG, в котором приняли участие президент компании Максим Соколов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Также стало известно, что серийное производство планируется начать в марте, а в апреле организовать поставки машин дилерам и начать продажи.

Стоит отметить, что ранее семейство LADA Vesta выпускали на площадке «LADA Ижевск», а позже было принято решение начать выпуск на главном заводе компании.

По слухам, за неделю с линии главного конвейера сошло от 4 до 8 автомобилей с минимальным списком оборудования и 90-сильным двигателем от LADA Granta.