Стало известно, сколько «Москвичей» продали за первые два месяца

Производство автомобилей бренда «Москвич» началось еще в конце ноября, а первые экземпляры прибыли в дилерские центры в декабре.

Недавно аналитики сообщили, сколько машин было продано за декабрь и январь. Так, выяс7нилось, что в декабре было реализовано шесть Москвичей, а в январе уже 29.

Сейчас в продаже доступен «Москвич 3», который оснащен 1,5-литровым трубодвигателем с отдачей 150 л.с. Также есть электрическая версия, которая оценена в 3,5 млн рублей против 1,97 млн рублей за версию с ДВС.

Между тем в этом году модельная линейка должна пополнится автомобилями «Москвич 5» и «Москвич 6», однако, какие модели скрываются под этими названиями, сейчас неизвестно.