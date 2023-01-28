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Компания «Москвич» расширила дилерскую сеть до 52 автоцентров в январе 2023 года

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«Москвич» определил еще 12 российских городов, где будут скоро продавать новые кроссоверы марки.
Пресс-служба компании написала, что с февраля 20 дилерских центров начнут работать в Волгограде, Воронеже, Казани, Красноярске, Омске, Оренбурге, Перми, Самаре, Саратове, Ставрополи, Тюмени и Челябинске.

Таким образом, дилерская сеть «Москвич» будет состоять из 52 точек продаж и обслуживания.

Еще в конце января начнут рассматривать заявки статуса официального дилера в Сочи и Симферополе. Помимо этого, начнется поиск новых партнеров в Москве.

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