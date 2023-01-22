Серийную версию внедорожника Tank 700 сфотографировали в Китае

Уже скоро в модельном ряду бренда Tank появится модель Tank 700, которая станет самой большой моделью в линейке.

Недавно автомобиль сфотографировали в Китае во время тестирования, а ранее фото публиковали и в базе Министерства промышленности Китая.

Все свидетельствует от том, что уже совсем скоро новый внедорожник будет представлен официально. Уже известно, что габариты новинки составят: 5113/2061/1952 мм, колесная база – 3 000 мм.

Моторная гамма будет представлена турбомотором V6 с отдачей 354 л.с. при 500 Нм. В качестве трансмиссии будет 9-скоростной автомат, который передаст крутящий момент на все колеса.