Эксперт Максим Шелков озвучил 5 нестандартных признаков скрученного пробега автомашины

Купить автомобиль со скрученным пробегом достаточно просто, именно поэтому многие эксперты и автомобилисты советуют обращать внимание на признаки, указывающие на это.

Так, недавно руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков в беседе с «Газетой.Ru» озвучил 5 нестандартных признаков скрученного пробега автомашины.

Для начала специалист отметил, что в целом выявить реальные показания на одометре можно с помощью расчета.

«Чтобы выявить, реальны ли показания на одометре, рассчитывается среднестатистический пробег, который зависит от условий эксплуатации и города, в котором находится машина. В Москве средний пробег составляет 20-25 тыс. км в год. Можно умножить его на возраст автомобиля и получить его примерный пробег», —говорит Шелков.

На скрученный пробег могут указывать следы демонтажа приборной панели, которую снимают для внесения изменений в одометре. К тому же специалист советует изучать регламент обслуживания машины и смотреть какое ТО проводилось на каждом интервале пробега.

«Надо посмотреть износ приводных натяжителей, ремня генератора, тормозных дисков и колодок. Следующий этап — осмотр салона, уровень замутненности фар, количество сколов на бампере. Впрочем, здесь важно понимать, что условия эксплуатации могут быть разные», — поясняет специалист.

Еще один способ проверки, скручен ли пробег, это бортовой компьютер, но он будет актуален, если данные не обнулялись на протяжении нескольких тысяч километров. В таких ситуациях пробег можно поделить на среднюю скорость передвижения и сопоставить эти данные.

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