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Продажи гибридных кроссоверов Aito M5 по цене от 4,2 млн рублей начались в России

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Кроссоверы китайской компании стали доступны у дилеров в Москве, Чувашии и Владивостока.

О появлении в продаже гибридных кроссоверов Aito M5 сообщила «Газета.Ru». Журналисты выяснили, что автомобили доступны по цене 4,2 – 5 млн рублей у дилеров в Москве, Чувашии и Владивостока.

Автомобили оснащены гибридной силовой установкой с 1,5-литровым ДВС, который выступает в качестве генератора.

В комплектациях кроссоверов хороший список оборудования, в том числе и зимние опции вроде подогрева всех сидений и так далее.

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