Huawei представила новый гибридный кроссовер Aito M5 за 2,8 млн рублей

Китайская компания создавала свой кроссовера совместно с брендом Seres и планирует запустить его продажи в Китае в следующем году.

Новинка под названием AITO M5 была представлена в начале месяца, а теперь производитель раскрыл цены и объявил о начале приема заказов.

Итак, в продаже новый гибридный кроссовер Aito M5 появится по цене от 248 тыс. юаней, а это около 2,8 млн рублей. Также будет модификация за 320 тыс. юаней или около 3,7 млн рублей.

Все версии новинки будут иметь полный привод, и силовую установку, где электродвигатель приводит в движение заднюю ось, а полуторалитровый ДВС выступает в качестве генератора.

Заявлено, что самая дорогая модификация имеет запас хода 1 100 км по циклу WLTC, а расход топлива составляет 0,8 литра на 100 км пути.

Разгон топовой версии Performance до 100 км/ч составит 4,4 секунды. Стоит отметить, что продажи Aito M5 компания Huawei планирует осуществлять на онлайн-площадках и в своей сети магазинов.