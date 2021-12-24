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Huawei представила новый гибридный кроссовер Aito M5 за 2,8 млн рублей

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Китайская компания создавала свой кроссовера совместно с брендом Seres и планирует запустить его продажи в Китае в следующем году.

Новинка под названием AITO M5 была представлена в начале месяца, а теперь производитель раскрыл цены и объявил о начале приема заказов.

Итак, в продаже новый гибридный кроссовер Aito M5 появится по цене от 248 тыс. юаней, а это около 2,8 млн рублей. Также будет модификация за 320 тыс. юаней или около 3,7 млн рублей.

Все версии новинки будут иметь полный привод, и силовую установку, где электродвигатель приводит в движение заднюю ось, а полуторалитровый ДВС выступает в качестве генератора.

Заявлено, что самая дорогая модификация имеет запас хода 1 100 км по циклу WLTC, а расход топлива составляет 0,8 литра на 100 км пути.

Разгон топовой версии Performance до 100 км/ч составит 4,4 секунды. Стоит отметить, что продажи Aito M5 компания Huawei планирует осуществлять на онлайн-площадках и в своей сети магазинов.

Компании Huawei и Seres выпустили гибридный кроссовер под маркой AITO с запасом хода 1000 км

Huawei представила новый гибридный кроссовер Aito M5 за 2,8 млн рублей Huawei представила новый гибридный кроссовер Aito M5 за 2,8 млн рублей Huawei представила новый гибридный кроссовер Aito M5 за 2,8 млн рублей Huawei представила новый гибридный кроссовер Aito M5 за 2,8 млн рублей

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