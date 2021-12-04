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Компании Huawei и Seres выпустили гибридный кроссовер под маркой AITO с запасом хода 1000 км

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Это Aito M5 — внедорожник PHEV, созданный совместными усилиями компаний Seres и Huawei. Первая занимается производством и оборудованием, а Huawei поставляет «мозг автомобиля» и другие интеллектуальные системы.

2 декабря Seres запустил бренд под названием AITO в сотрудничестве с Huawei, которая внесла в автомобиль свои новейшие технологии, включая Harmony OS.

AITO построен на платформе Seres REEV (электромобиль с увеличенным запасом хода) и оснащен системой управления Huawei Harmony OS.

Кроме того, это первый случай, когда ОС Huawei Harmony будет использоваться в качестве системы управления автомобилем. В будущем AITO будет демонстрироваться в розничных магазинах Huawei.

Согласно информации, опубликованной ранее, этот автомобиль может называться M5 в семействе AITO. Размеры автомобиля следующие: 4770/1930/1625 мм, колесная база — 2880 мм. В гибридном автомобиле предлагается полуторалитровый ДВС и два электромотора, обеспечивающих ему полный привод.

Запас хода новинки, в которой установлена батарея на 200 кВтч, составит 1 000 км. Больше подробностей о новинке не раскрывают, но обещают это сделать ближе к концу месяца.

Компании Huawei и Seres выпустили гибридный кроссовер под маркой AITO с запасом хода 1000 км Компании Huawei и Seres выпустили гибридный кроссовер под маркой AITO с запасом хода 1000 км

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