Автодилеры в России начали продажи электрического кроссовера Ford Mustang

Все это благодаря параллельному импорту.

На российском рынке стали появляться автомобили, которые ранее официально не продавались. В их числе и электрический кроссовер американской компании Ford Mustang.

Он стал доступен для покупки два года назад, и теперь его можно купить у дилеров в России. Это выяснил портал Autonews.ru, который также сообщает, что стоимость новинки составляет 13 млн рублей, да и к тому же дилер обещает годовую гарантию.

Напомним, что Ford Mustang оснащен 258-сильной силовой установкой, а запас хода составляет 420 км.