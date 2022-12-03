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Автодилеры в России начали продажи электрического кроссовера Ford Mustang

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Все это благодаря параллельному импорту.

На российском рынке стали появляться автомобили, которые ранее официально не продавались. В их числе и электрический кроссовер американской компании Ford Mustang.

Он стал доступен для покупки два года назад, и теперь его можно купить у дилеров в России. Это выяснил портал Autonews.ru, который также сообщает, что стоимость новинки составляет 13 млн рублей, да и к тому же дилер обещает годовую гарантию.

Напомним, что Ford Mustang оснащен 258-сильной силовой установкой, а запас хода составляет 420 км.

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