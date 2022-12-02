ГИБДД в РФ может штрафовать россиян за неправильные зимние шины в 2022 году

С 1 декабря все автомобили на российских дорогах должны находится с зимней резиной, но и тут важно знать о нюансах, которые позволят предотвратить получение штрафа.

Во-первых, летние шины на передней оси и зимние – на задней это однозначно штраф, который предусмотрен ст. 12.5 КоАП. В этой же статье говорится и об использовании слишком крупных зимних колес, непредусмотренных конструкцией.

Во-вторых, запрещено использование изношенных шин, покрышек с разным рисунком и разной высоты протектора, к тому же нельзя комбинировать шипованную и нешипованную резину. Все это грозит штрафом в размере 500 рублей.