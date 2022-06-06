В ГИБДД рассказали водителям в РФ, на что обращать внимание при покупке автомобиля с пробегом

В ведомстве рассказали, как проверять автомобили, чтобы не столкнутся в дальнейшем с проблемами.

Совету дала Госавтоинспекция по республике Алтай, на сайте которой была опубликована памятка. Так, в ГИБДД советуют в первую очередь проверять автомобиль на наличие залога, что можно сделать на сайте Федеральной нотариальной палаты, зная VIN-номер.

Историю автомобиля можно проверить на сайте Госавтоиспекции в разделе «Сервисы». Из этих данных можно узнать находится ли машина в федеральном розыске, имеются ли ограничения на регистрацию или была ли она в ДТП.

Кроме этого, при покупке подержанной машины должен составляться договор в трех экземплярах, а полис ОСАГО новый владелец должен оформлять до обращения в ГИБДД, причем сделать это можно с помощью портала «Госуслуги».

Регистрация машины должна осуществляться в течение 10 дней с момента заключения договора. Если автомобиль новый владелец хочет поставить на учет в другом регионе, то ему напомнили, что в соответствии с адресом регистрации нового собственника будет заменен номерной знак.