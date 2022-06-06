Главная » Новости

В ГИБДД рассказали водителям в РФ, на что обращать внимание при покупке автомобиля с пробегом

Просмотров 179 Опубликовано Обновлено

В ведомстве рассказали, как проверять автомобили, чтобы не столкнутся в дальнейшем с проблемами.

Совету дала Госавтоинспекция по республике Алтай, на сайте которой была опубликована памятка. Так, в ГИБДД советуют в первую очередь проверять автомобиль на наличие залога, что можно сделать на сайте Федеральной нотариальной палаты, зная VIN-номер.

Историю автомобиля можно проверить на сайте Госавтоиспекции в разделе «Сервисы». Из этих данных можно узнать находится ли машина в федеральном розыске, имеются ли ограничения на регистрацию или была ли она в ДТП.

Кроме этого, при покупке подержанной машины должен составляться договор в трех экземплярах, а полис ОСАГО новый владелец должен оформлять до обращения в ГИБДД, причем сделать это можно с помощью портала «Госуслуги».

Регистрация машины должна осуществляться в течение 10 дней с момента заключения договора. Если автомобиль новый владелец хочет поставить на учет в другом регионе, то ему напомнили, что в соответствии с адресом регистрации нового собственника будет заменен номерной знак.

Сотрудники ГИБДД получат полномочия лишать водителей автомобилей в РФ в 2022 году

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО