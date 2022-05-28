Сотрудники ГИБДД получат полномочия лишать водителей автомобилей в РФ в 2022 году

Лишать машин сотрудники ГИББ смогут в рамках нового регламента работы в 2022 году.

При этом забирать автомобили и увозить их на эвакуаторе будут при условии обнаружения в них серьезных неисправностей. То есть при остановке автомобиля инспекторы ДПС могут провести его техническое состояние прямо на дороге.

При выявлении неисправностей, которые могут угрожать другим участникам дорожного движения, сотрудники ГИБДД могут запретить эксплуатацию и увезти машину на эвакуаторе.

У инспекторов ГАИ также будет оборудование, которое сможет выявлять серьезные неполадки и поломки, включая неисправность тормозной системы, рулевого управления или незарегистрированные изменения в конструкции.

Если в автомобиле есть менее серьезные поломки, такие как трещины на стекле или частично неработающая оптика, то автомобилисту дадут время на устранение проблем.

В противном случае при повторной остановке с теми же нарушениями, инспектор аннулирует регистрацию.