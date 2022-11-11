Бывший завод Mazda во Владивостоке может начать сборку кроссоверов Omoda

Ранее японская компания официально объявила о своем уходе из России, включая полное прекращение производства на заводе во Владивостоке.

Mazda оставила за собой право в течение нескольких лет выкупить свою долю и завод в России, но похоже ее возвращения в Россию уже не ждут.

Судя по последним данным, на предприятии Mazda во Владивостоке могут начать сборку кроссоверов Omoda. Такое предположение сделали после того, как на площадке завода заметили кроссоверы Omoda. Помимо этого, интерес к заводу проявляли ранее китайские компании.

Под новым брендом автомобили на заводе запустят в следующем году, но точные сроки запуска пока не озвучивают, также как официально и не раскрывают информацию, какие планируется выпускать автомобили.