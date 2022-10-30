Раскрыты технические особенности внедорожника LADA Niva Sport

Скоро на рынке должен появится спортивный вариант внедорожника, правда существенных изменений ожидать не стоит.

Порталу Drom.ru удалось выяснить, каким будет LADA Niva Sport. Оказалось, что модель будет иметь четырёхсаттелитный дифференциал, усиленный задний мост и блокировку межосевого дифференциала с электроприводом, а вот запасное колесо ждать не стоит.

Что касается технических характеристик, то для начала внедорожник будет предлагаться с прежним 1,7-литровым атмосферным мотором, но дальнейшем планируется устанавливать ДВС объёмом 1,6 и 1,8 литра.

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов говорил, что LADA Niva Sport будет представлена в начале следующего года и получит более мощный мотор.

При этом инсайдеры говорят, что как минимум полгода с момента выхода модель не получит мощный двигатель, что связано с необходимостью возобновить производство 1,8-литрового агрегата.

Внешне внедорожник будет отличаться 17-дюймовыми легкосплавными колёсами, а также некоторыми элементами.